Москва, 29 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью. Об этом 29 ноября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что днём 29 ноября российские военные пресекли попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что два бойца-добровольца региональной территориальной самообороны пострадали при атаке дрона ВСУ. Беспилотник сбросил на них взрывное устройство, пострадавшим оказали необходимую медпомощь.