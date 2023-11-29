Рамалла , 29 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В радикальном палестинском движении ХАМАС пообещали освободить ещё несколько российских граждан в знак признательности президенту страны Владимиру Путину. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) написал член политбюро Муса Абу Марзук.

Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что при обмене пленными с Израилем из сектора Газа они не освободили ни одного израильского мужчины. В то же время Марзук напомнил об отпущенном на свободу россиянине Роне Кривом.

«<…> Которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента России Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии», — пояснил Муса Марзук.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов 27 ноября выразил надежду на скорое освобождение всех соотечественников из плена ХАМАС. Он пояснил, что там остаётся ещё несколько человек.

МИД сообщил 26 ноября об освобождении из палестинского плена российского гражданина Рона Олеговича Кривого. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что в министерстве положительно оценили «жест доброй воли» ХAMAC, а также его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября состоялось освобождение третьей группы палестинских заключённых из 39 человек. В их числе были только подростки, прибывшие в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, а также из центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

Делегация ХАМАС 27 октября побывала в Москве. У них состоялись переговоры с МИД, во время которых обсудили будущее региона. Тогда член ХАМАС Муса Абу Марзук сделал заявление, что приглашение палестинцев посетить Россию во время обострившегося палестино-израильского конфликта «стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, а освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведёт войну за справедливость».

На следующий день в движении выразили готовность отпустить восемь человек по просьбе России. Через МИД они получили список граждан, имеющих двойное гражданство.