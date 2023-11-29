Копенгаген, 29 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. По итогам саммита Европейского союза, который состоится в декабре, президент России Владимир Путин может получить «рождественский сюрприз». Об этом 27 ноября сообщил датский телеканал DR.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

По информации источника, решение о том, чтобы начать переговоры о вступлении Киева в ЕС могут отложить с декабрьского саммита на следующую встречу — в марте 2024 года.

В публикации уточняется, что весной Европейская комиссия, как уже планируется, представит доклад о прогрессе Украины на пути к членству в сообществе, а потому лидерам стран — участниц ЕС вначале нужно будет его дождаться.

«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в материале.

Автор статьи напомнил, что в 2024 году в странах Европы и США пройдут выборы, что может стать важным подспорьем для России в украинском конфликте, в то время как для Киева компромисс с ЕС, по его мнению, окажется болезненным поражением.

«В США уже очевидно, что поддержка Киева в конгрессе снижается. И еще большой вопрос, что будет дальше, если на президентских выборах в следующем году победит [экс-президент США] Дональд Трамп. Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка Киева, чтобы его экономика не рухнула, должна лечь на плечи европейцев», — резюмируется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 4 октября написала, что вступление Украины в ЕС дорого обойдётся странам — членам сообщества. По данным журналистов, в этом случае Киев сможет получить 186 млрд евро в течение семи лет. Вместе с тем, сельскохозяйственные субсидии другим членам ЕС сократятся примерно на 20%, а Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся субсидий из фонда сплочения сообщества.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил 25 ноября, что три победы на Западе помогут Украине решить важные задачи для страны и сохранить помощь союзников Киева. Первыми двумя он назвал возможность получения помощи от США и ЕС, а третьей — начало диалога о будущем вхождении Украины в Евросоюз.

Российский сенатор Алексей Пушков 26 ноября отметил, что глава МИД Германии Анналена Бербок забывает о том, что не все члены ЕС ждут вхождения Украины в сообщество. По мнению парламентария, решение о членстве находящейся в столь плачевном состоянии страны будет подрывать финансовое положение и единство ЕС.