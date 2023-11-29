Севастополь, 29 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Аквариум Севастополя, пострадавший от шторма, получит около 300 рыб от «Москвариума», сообщила 29 ноября пресс-служба Севастопольского морского аквариума-музея в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Из последних хороших новостей: Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе рассказали, что незадолго до шторма, в результате которого погибло порядка 500 рыб, севастопольский аквариум закупил в Москве рыб, которые ещё не успели доехать до Севастополя.

Отмечается также, что предложение о помощи севастопольский музей получил от дальневосточного Приморского океанариума.

Пресс-служба аквариума-музея поблагодарила людей, оказавших помощь, и сообщила, что сейчас идёт восстановление помещений третьего зала. Специалисты работают по 12–14 часов в сутки, чтобы зал поскорее начал принимать посетителей.

Сейчас в музее открыты для посетителей четыре зала.

Как сообщало ИА Регнум, 26–27 ноября на юге России разбушевался циклон. Его последствия особенно ощущались в Крыму и Краснодарском крае.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, в музее-аквариуме произошло затопление третьего зала, в результате которого погибли 500 морских животных. Губернатор также рассказал об обрушении причальной стены в Радиобиологическом корпусе.