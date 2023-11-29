Махачкала, 29 ноября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Подросток поджёг железнодорожное оборудование на станции Буйнакск в Дагестане. Как стало известно 29 ноября, местный 14-летний лицеист планировал тем самым заработать на сдаче металлолома.

Adam Wilson/unsplash

Инцидент произошёл в ночь на понедельник. На место возгорания релейного шкафа прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали огонь. Инцидент не повлиял на движение поездов. Рядом с релейным шкафом нашли канистру с остатками бензина.

Как сообщил источник ИА Регнум, поджигатель, местный школьник Темирбек И., сам сознался в своём поступке родителям, которые привели его в отделение полиции. Там в присутствии директора школы и психолога он дал признательные показания. Подросток заявил, что к поджогу его никто не принуждал. Тем не менее теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело о теракте, максимальное наказание по которой подразумевает лишение свободы до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум 16 ноября, в Ульяновске пятиклассник пытался поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом после угроз от украинских спецслужб. По его словам, они угрожали расправой его семье. Школьник получил от украинских кураторов задание и инструкцию по поджогу релейного шкафа. Известно, что мальчик не стоит на учёте в ПДН, семья благополучная. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.