Москва, 29 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии факультета архивоведения и документоведения РГГУ, историк Евгений Пчелов рассказал, что буква Ё стала обязательной для употребления из-за Великой Отечественной войны (ВОВ).

Леонид Бать/РИА Новости

«На войне нужна абсолютная точность. Если рядом две деревни, из которых одна именуется через Ё, то командир должен четко знать, что именно он должен брать или оборонять»,— пояснил историк «Газете.Ru».

По словам историка, на немецких картах все русские названия, которые содержали в себе букву Ё, так и писались с ней, хотя в немецком языке такой буквы нет.

Кроме того, Пчелов напомнил, что буква Ё стала обязательной для употребления в 1942 году. В славянской азбуке буквы Ё не было. Затем постепенно появилось «ёкающее» произношение, и для передачи этого звука в конце XVIII века создали специальную букву. После этого в 1956 году Ё оставили лишь в именах собственных и там, где Е и Ё нельзя различить по смыслу.

День рождения буквы Ё празднуется 29 ноября. Академия российской словесности приняла решение, что официальной датой появления в русской азбуке буквы Ё будет считается 29 ноября 1783 года. Глава академии княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» буквой Ё.

Подсчитали, что Ё содержится в более чем 12,5 тысячи слов, свыше 2 тысяч имён и фамилий, а также в тысячах географических названий.