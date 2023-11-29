Москва, 29 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции (МКС) более шести месяцев, свели с орбиты, после чего его несгораемые обломки упали в несудоходном районе Тихого океана. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Александр Щербак/ТАСС

«Грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции более полугода, был сведён с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несгоревшие элементы конструкции грузовика «Прогресс» упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Корабль запустили в космос 24 мая, он доставил на борт МКС 2,5 тонны различных грузов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол №31 на космодроме Байконур. Пуск ракеты должен пройти в 12:25 мск 1 декабря.

Российские Воздушно-космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». На ней на околоземную орбиту вывели спутник для Министерства обороны России.