Москва, 4 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Самореализация, общение, возможность почувствовать себя нужными важны для любого человека, и особенно — для людей старшего возраста. Именно ради них уже в четвёртый раз при поддержке национального проекта «Демография» проводится Всероссийский отбор лучших практик.

smarteka.com Практики активного долголетия

В этом году на конкурс поступило 1332 заявки. Жюри уже приступило к выбору сильнейших — подведение итогов и объявление победителей в каждой номинации запланировано в конце февраля 2024 года. Лучшие практики помогут развитию и распространению в России Концепции политики активного долголетия.

Заявки рассматриваются по нескольким направлениям, среди них — здоровый образ жизни, активная жизнь (культура, туризм, волонтёрство), образование и занятость, медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика. В этом году введена специальная номинация — практики для мужчин 60+. Особое внимание этому направлению уделяется из-за недостатка практик и занятий для мужчин этого возраста. Одна из возможных причин — особенность мужской психологии и давление общества. Стереотипы создают барьеры для участия в «нетипичных» для мужчин практиках, считают психологи, отмечая, что многие просто стесняются проявлять интерес к альтернативным формам досуга.

Однако для мужчин старшего поколения можно и нужно находить интересные практики. Это могут быть спортивные мероприятия, мастер-классы и активности, связанные с ремеслами и техникой. Кроме того, вопреки шаблонам, мужчина тоже может ходить на кулинарные курсы или курсы рукоделия, а также заниматься с детьми.

Например, спорт — самая обширная группа практик для мужчин в возрасте. Физическая активность может (и должна) быть нескучной, поэтому интересным для них занятием могут стать катание на сапах, плейстик, плоггинг, восточные практики. Кроме того, мужчины могут заниматься йогой, танцами и гимнастикой, а также стать тренерами.

Мужчины могут и оказать помощь с детьми — как прекрасные рассказчики и наставники. В рамках практик они могут присматривать за детьми, гулять с ними, пока их родители заняты, учить играть в шахматы или выжигать что-то по дереву, а также заниматься с детьми в детских садах или домах-интернатах.

Народные коллективы, музыкальные и танцевальные ансамбли, мастерские по рукоделию — эти занятия могут быть интересными для творческих людей.

Мужчины старшего возраста могут стать прекрасными «серебряными» волонтёрами и помочь нуждающимся с ремонтом техники и мебели, позаботиться о людях, которым нужен уход.

Тысячи различных секций, кружков, программ для людей «серебряного» возраста по всей России представлены на интерактивной карте «Активное долголетие». Она смонтирована на экспозиции Минтруда «Семья. Работа. Долголетие» в тематической зоне «Пространство заботы и возможностей» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Посетители выставки могут узнать, где именно в их регионе пожилые люди могут записаться на программы, предлагающие интересные экскурсии, творческие мастер-классы. Зал-трансформер организован как центр семейного досуга: здесь можно послушать лекции, встретиться с известными людьми, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, узнать о самых интересных идеях активностей.

К примеру, в селе Петровка Самарской области открылся спортивно-досуговый клуб для людей старшего возраста «Серебряная лига». «Он создан с целью предоставить возможность активно и полезно проводить свое время в шаговой доступности от дома», — говорит директор АНО «Центр социального обслуживания населения Южного округа» Александр Бабнищев.

Также в Самаре люди «серебряного» возраста могут научиться играть в настольный теннис в спортивном клубе «Виртуозы». Руководителем там является 77-летний «серебряный» волонтёр Юрий Соколов.

«Посещаю наш центр около 10 лет. Очень доволен, что существует такой центр поблизости, где оказывают помощь таким как я — инвалидам и пенсионерам. Я люблю настольный теннис и занимаюсь вместе со своими друзьями, с которыми познакомился здесь. Все участники клуба «Виртуозы» постоянно улучшают свои показатели в игре. Игра в теннис способствует нашему движению, а движение — это жизнь», — говорит Юрий Михайлович.

В Краснодарском крае у пожилых людей и их семей стала востребованной новая технология «Посиделки у дома». Практика организовывает досуг старшего поколения на территории двора, где живут пенсионеры, и создает атмосферу комфортного общения. Это позволяет людям восстановить утраченные социальные связи, воссоединиться с соседями и друзьями.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей нацпроекта «Демография» — создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан старшего возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни.