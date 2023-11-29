Москва, 29 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Молдавия едва ли сможет нанести России серьёзный урон, присоединившись к западным санкциям, в то время как Москве вполне по силам чувствительно воздействовать на экономику этой республики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа.

Как пояснил Зубец, в первую очередь Россия может ограничить торговлю с Молдавией. Плюс к этому Москва может ввести ограничения для молдаван, которые находятся на территории России в качестве трудовых мигрантов.

«Их довольно много, — призвал не забывать экономист. — С другой стороны, Молдавия наверняка присоединяется к европейским санкциям только в пакете с деньгами. То есть платой за эти санкции будут некие дотации из казны Европейского союза. Иначе бы Кишинёв на это никогда не пошёл, так как Молдавия — одна из беднейших стран Европы. Таким образом, молдавские власти, может быть, даже надеются заработать на антироссийских санкциях».

Он обратил внимание, что в основном Молдавия поставляет в Россию фрукты, хотя и в небольших объёмах.

«Меньше чем на 200 млн долларов. То есть это вообще ничего. У них главный партнёр — это Румыния, Италия и Украина. То есть Россия в молдавском экспорте не играет особой роли, — объяснил Зубец. — А вот Молдавия много импортирует из России. Здесь две основные категории — топливо и удобрения. И, например, прекращение поставок российских удобрений в Молдавию было бы для неё серьёзным ударом, потому что ей пришлось бы выкупать эти товары на европейском рынке, где они намного дороже. А это в числе прочего удар по фермерам, которые в общем составляют серьёзную политическую силу в Молдавии. Иными словами, Россия может очень чувствительно воздействовать на молдавскую экономику».

При этом Зубец полагает, что присоединение Молдавии к антироссийским санкциям не нанесёт российской экономике серьёзного урона, поскольку Кишинёв не является для Москвы серьёзным партнёром.

В свою очередь, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев напомнил о том, что российское законодательство уже позволяет при необходимости воздействовать на Молдавию соответствующим образом.

«Страны, которые вводят санкции в отношении РФ, являются недружественными. В России принят ряд нормативно-правовых актов, которые ограничивают экономические транзакции (например, сделки с недвижимостью) граждан и юридических лиц из недружественных стран. И если Молдавия пополнит список недружественных стран, то на её граждан будут распространяться ограничения, прописанные в российском законодательстве», — заметил Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Захарова назвала присоединение Кишинёва к санкциям очередным враждебным шагом направленным на разрушение российско-молдавских отношений. До этого министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску проинформировал, что его страна готовит и другие антироссийские меры.

Сами молдавские власти объясняют своё решение присоединиться к санкциям проблемами, с которыми столкнулись украинские суверенитет и территориальная целостность. В связи с этим Молдавия уже ограничила сотрудничество с Россией в банковской сфере, а также приостановила прямое авиасообщение с РФ.

Кроме того, президент Молдавии Майя Санду считает, что у её страны не осталось общих тем для обсуждения с Москвой, которая будто бы перестала уважать интересы Молдавии.