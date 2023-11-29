Екатеринбург, 29 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд оставил без изменений приговор 85-летнему заслуженному тренеру Николаю Ражеву по делу о педофилии. Об этом написало местное издание E1.

Иван Шилов ИА REGNUM

После вынесенного приговора последовала апелляция, которую областной суд рассмотрел, но оставил в силе решение о наказании в виде двух лет колонии строго режима. Тренера обвинили в педофилии после слов 11-летней подопечной и заявления её матери.

По версии следствия, во время занятий пожилой тренер посадил девочку к себе на колени, трогая её в интимных местах. По мнению самого Ражева, девочка обиделась на него, так как он не пустил её на тренировку по настольному теннису без разрешения от матери. Хотя в класс заходило много людей, никто из них не подтвердил слова девочки, уточнило издание.

Первоначально Ражев явился с повинной, что, как отмечается, произошло под давлением. Сторона обвинения просила ужесточить наказание до семи лет лишения свободы. Во время судебного заседания подсудимому стало плохо, у него из носа пошла кровь.

«Прокуратура не приводит никаких мотивов, доводов, чем подтверждается обвинение, какими доказательствами. В деле есть только показания ребёнка и вывод суда, что нет оснований сомневаться в их правдивости», — написало СМИ.

В свою очередь, адвокат Ражева Юлия Бузуева сказала, что доказательства опровергают слова пострадавшей девочки, «но они перевесили всё». Тренера обвинили по двум эпизодам. По второму мама девочки поговорила с дочерью, после отказавшись от обвинений, от участия в расследовании и посещений суда. Но в приговор эпизод тоже попал.

Отмечается, что 85-летнего тренера обязали выплатить 100 тыс. рублей родителям первой девочки. Адвокат намерена обжаловать приговор в кассации.

Как передавало ИА Регнум, в Приморье тренер по лёгкой атлетике попал в поле зрения правоохранителей по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

В июле 2022 года, в помещении одной из гостиниц Челябинска, тренер-преподаватель совершал развратные действия сексуального характера в отношении девочки, приехавшей на соревнования.