Брюссель, 29 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) создаёт дорожную карту для перехода Киева к полной оперативной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам первого заседания совета НАТО — Украина на уровне глав МИД.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

В документе отмечается, что альянс преобразует всеобъемлющий пакет помощи Киеву в многолетнюю программу, предназначенную для содействия в восстановлении сектора безопасности и обороны Украины в долгосрочной перспективе.

«В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что альянс также создаёт новые проекты по разминированию, медицинской реабилитации раненых военнослужащих ВСУ и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс подписал с Киевом программу сотрудничества на следующий год. По его словам, в этот документ входят энергобезопасность и подготовка украинской армии.

Столтенберг 27 ноября отметил, что не может предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, но оно невозможно во время военного конфликта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 28 ноября рассказал, что в ходе прошедшей встречи в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ. По его словам, почти все участники заседания назвали наступление украинских войск не оправдавшим ожидания.