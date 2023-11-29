Брюссель, 29 ноября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Участники проходящего в Брюсселе заседания глав министерств иностранных дел стран — членов НАТО чётко дали понять, что в сложившейся ситуации Украину нельзя принимать в альянс, заявил 29 ноября на брифинге глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО», — добавил он.

Сийярто отметил, что принятие страны в альянс может спровоцировать третью мировую войну. Он также подчеркнул, что заседание Совета НАТО — Украина, прошедшее 29 ноября, провели, несмотря на протесты Будапешта из-за того, что киевский режим нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Сийярто после завершения первого дня заседания глав МИД стран НАТО заявил, что почти все участники признали провал контрнаступления ВСУ. Он рассказал, что об этом говорили с опаской и только один министр назвал действия украинской армии «успешными».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это заявление, отметил тактичность Сийярто, так как тот не назвал имя главы МИД, хвалившего ВСУ. По мнению Пушкова, заявление об «успехе» контрнаступления ВСУ является свидетельством невменяемости того, кто говорит подобное.