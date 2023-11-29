Брюссель, 29 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Суд Евросоюза принял решение, согласно которому Александра Пумпянского (сына миллиардера Дмитрия Пумпянского) следует исключить из санкционного списка ЕС. Об этом решении инстанция сообщила 29 ноября.

URA.RU/TASS/Анна Майорова Александр Пумпянский

Постановление суда отменило решение Совета Евросоюза — о добавлении Пумпянского в антироссийский санкционный список и о продлении действия санкций.

«Суд постановил отказать в возмещении морального ущерба [в размере €100 тыс.]», — сообщил суд в заявлении.

Также Совет Евросоюза обязали оплатить Пумпянскому судебные издержки.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Дмитрия Пумпянского, оспаривающий введённые против него Европейским союзом санкции. Он отказался также снять санкции с жены Дмитрия Галины и сына Александра.

Также суд отклонил аналогичные иски Геннадия Тимченко, Тиграна Худавердяна и Михаила Гуцериева.

Суд заявил, что Дмитрий Пумпянский, не играя прямой роли в ситуации с СВО, участвует в тех секторах российской экономики, которые финансируют деятельность правительства России.

ЕС ввёл санкции против Пумпянского и членов его семьи в марте 2022 года, а затем продлил их.