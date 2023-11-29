Суд ЕС исключил сына миллиардера Пумпянского из санкционного списка
Брюссель, 29 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Суд Евросоюза принял решение, согласно которому Александра Пумпянского (сына миллиардера Дмитрия Пумпянского) следует исключить из санкционного списка ЕС. Об этом решении инстанция сообщила 29 ноября.
Постановление суда отменило решение Совета Евросоюза — о добавлении Пумпянского в антироссийский санкционный список и о продлении действия санкций.
«Суд постановил отказать в возмещении морального ущерба [в размере €100 тыс.]», — сообщил суд в заявлении.
Также Совет Евросоюза обязали оплатить Пумпянскому судебные издержки.
Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Дмитрия Пумпянского, оспаривающий введённые против него Европейским союзом санкции. Он отказался также снять санкции с жены Дмитрия Галины и сына Александра.
Также суд отклонил аналогичные иски Геннадия Тимченко, Тиграна Худавердяна и Михаила Гуцериева.
Суд заявил, что Дмитрий Пумпянский, не играя прямой роли в ситуации с СВО, участвует в тех секторах российской экономики, которые финансируют деятельность правительства России.
ЕС ввёл санкции против Пумпянского и членов его семьи в марте 2022 года, а затем продлил их.