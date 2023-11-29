Вашингтон, 29 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина получила звание «главного разрушителя года» по версии американского издания Politico. Традиционный список из 28 человек, в разных категориях, но одинаково в значительной степени повлиявших на европейскую политику, опубликовали 29 ноября.

Сергей Бобылев/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Участников топа поделили на «деятелей» (doers), «мечтателей» (dreamers) и «разрушителей» (disruption). В последнюю категорию вошли те, кто существенно изменил свою профессиональную отрасль.

Что «разрушила» Набиуллина

Авторы издания отметили, что за десять лет на должности глава Центробанка она стала одним из главных людей, поддерживающих и проводящих политику президента России Владимира Путина.

«Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. Она сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций», — говорится в статье.

При этом авторы отметили, что первоначально такое казалось практически невозможным, но Набиуллина показала и доказала профессионализм. В 2015 и 2017 годах она стала «главой центрального банка года» по версии журналов Euromoney и The Banker соответственно.

В одной категории с главой ЦБ России оказались журналист и политик Карлес Пучдемон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава МИД Германии Анналена Бербок и ещё несколько персоналий.

О чём «мечтает» Зеленский

Глава киевского режима занял почётное первое место в категории «мечтатели». Владимир Зеленский, которого авторы Politico сравнили с Уинстоном Черчиллем и Мартином Лютером Кингом, которые были способны единолично изменить историю, продолжает «стараться» получать оружие от западных партнёров, чтобы Украина «вышла на передний план» в битве за членство в Евросоюзе. В статье отмечается, что скоро ему придётся ещё более непросто, так как он решил не проводить президентские выборы из-за боевых действий, что вызывает вопросы о «демократической легитимности».

Другими «мечтателями» по версии Politico стали Алексей Навальный, президент Чехии Пётр Павел, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие.

Что «делает» Мелони

Во главе третьей категории встала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Другими «созидателями» оказались глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого авторы прозвали «зелёным кардиналом».

Самым влиятельным в Европе оказался глава польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск, который занимал пост премьер-министра страны в период с 2007 по 2014 год, а после был председателем Евросовета.

Прошлое, настоящее и будущее «главного разрушителя года»

Набиуллина родилась в Уфе в 1963 году. Отец был водителем, мать — аппаратчицей на приборостроительном производстве. Набиуллина окончила общеобразовательную школу круглой отличницей, позднее с отличием окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова, ещё позднее — аспирантуру МГУ. На протяжении карьеры занимала посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей, Министерстве экономики, Минэкономразвития и правительстве. Стала помощником президента в мае 2012 года, главой Центробанка — в 2013 году.

Среди пяти главных её достижений на посту министра экономики СМИ выделяют такие, как передача экспертам вопроса стратегического планирования развития страны, успешное преодоление кризиса 2008–2009 годов, завершение переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию, защита интересов российских предпринимателей, улучшение делового климата и гармонизация законодательных процессов.

Поспособствовала утверждению графического символа рубля. В ноябре 2014 года приняла решение о переходе к плавающему курсу рубля.

Как резюмировало Politico в посвящённом Набиуллиной тексте, следующий год принесёт новые вызовы: ужесточение санкций, волатильность на сырьевых рынках, растущая инфляция. Ей придётся поддерживать экономику в плюсе, укреплять банковскую систему и наполнять казну.