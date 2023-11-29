Салехард, 29 ноября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили Свято-Духовский храм в подшефном городе Волновахе в ДНР. Работы проводились по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который во время рабочей поездки увидел сильно разрушенное здание. Пострадали стены и свод, а внутри помещения выгорели.

Пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого АО Ямальцы восстановили разрушенный Свято-Духовский храм в Волновахе

«Когда мы увидели выгоревшее разрушенное здание, не раздумывая решили дать этому месту вторую жизнь», — отметил Дмитрий Артюхов. По его словам, храм начали восстанавливать одновременно с социальными объектами и жильем. «Уверен, что обновленный Свято-Духовский храм станет украшением Волновахи и, как и прежде, будет местом, где жители смогут найти духовную поддержку, — заявил губернатор Ямала. — Это без преувеличения символ возрождения жизни на подшефной территории».

Пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого АО Ямальцы восстановили разрушенный Свято-Духовский храм в Волновахе

Во время ремонта в храме ямальские специалисты утеплили стены, обновили фасады, установили новые окна и двери, а также заменили инженерные сети. Внутри здание полностью обновили: в храме появилось новое церковное убранство и колокола. Художники расписали стены и потолки помещений храма. Сюжеты выполнены по согласованным эскизам и соответствуют старым традициям храмовой живописи РПЦ. В октябре в храме возобновили богослужения. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО, вокруг храма и воскресной школы на площади, которая составила 600 кв. м, выполнено благоустройство. Там установили новое ограждение и уложили тротуарную плитку.

Пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого АО Ямальцы восстановили разрушенный Свято-Духовский храм в Волновахе

«В храме уже идут богослужения, — сообщил губернатор Ямала. — Получаем теплые слова благодарности от верующих Волновахи — они вновь обрели место, где всегда могут получить духовную поддержку. Для всех, кто неравнодушен к судьбе Волновахи, восстановление храма — символ возвращения здесь мирной жизни».

Пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого АО Ямальцы восстановили разрушенный Свято-Духовский храм в Волновахе

По окончании работ строители подарили настоятелю Свято-Духовского храма архимандриту Игнатию иконы Казанской Божьей Матери и Спасителя Иисуса Христа.

Пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого АО Ямальцы восстановили разрушенный Свято-Духовский храм в Волновахе

Работы выполнены в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года, которая курируется Минстроем РФ. С июня 2022 года на территории Волновахского района силами Ямала восстановлены 48 социальных объектов, а также отремонтированы 100 многоквартирных домов.