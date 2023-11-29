Брюссель, 29 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом Североатлантического альянса (НАТО) генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать российскую армию слабой. Он заявил об этом 29 ноября в интервью газете El Mundo.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба», — сказал он.

Фон Зандрарт отметил, что вышесказанное скорее свидетельствует о наличии у Вооружённых сил России другого подхода к военным операциям, командованию и контролю.

Военачальник также назвал эту комбинацию объединением, которое учится с сильным желанием победить.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Вооружённые силы России заняли первое место в рейтинге мощнейших армий американской компании U. S. News & World Report. Второе и третье места в списке заняли соответственно армии США и Китая.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия в ходе спецоперации смогла построить большую и мощную армию. Эксперт уточнил, что США, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов.