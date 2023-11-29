Москва, 29 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) сбила истребитель МиГ-29 ВСУ и перехватила радиолокационную ракету HARM производства США в ДНР. Об этом 29 ноября рассказа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Истребитель Су-35С ВКС России

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США», — сказал он.

Военный уточнил, что российские средства противовоздушной обороны также сбили украинский военный самолёт Су-25 около Новооленевки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР. Он добавил, что также российские войска отразили на донецком направлении три попытки атак со стороны ВСУ.

Ранее в этот же день фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры украинской армии.