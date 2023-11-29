Москва, 29 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Российские военные из Южной группировки войск освободили населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение и освободили Артёмовское», — сообщил военный.

В то же время в ходе боевых действий на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции российские войска отразили три атаки ВСУ в районах освобождённого Артёмовского, а также населённых пунктов Шум и Клещеевка.

«Противник потерял до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей», — добавили в Минобороны.

В боестолкновениях поражены украинские самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы, РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня ВСУ.

Вместе с тем на южно-донецком направлении ВСУ потеряли до 160 военных, на херсонском — до 55, на запорожском — также до 55 военных.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные в течение последней недели заметно продвинулись на западной окраине Клещеевки. По его словам, в процессе продвижения российские бойцы берут украинских в плен. Алаудинов отметил, что в этом районе ВСУ несут большие потери и их позиции начинают сыпаться.

Подразделения «Ахмата» перебросили на артёмовское направление в июле. В конце октября стало известно, что там, около Клещеевки, тульские десантники пресекли попытку прорыва украинской армии. Они обнаружили отряд ВСУ, увидев его с беспилотника, и уничтожили с помощью танка Т-90М «Прорыв».