Москва, 29 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. На Украине многие стали мечтать о заключении соглашения «Минск-3», разочаровавшись в обещаниях Запада и киевских властей, заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в статье «Сумерки на хуторе», опубликованной 29 ноября на сайте сетевого издания «Актуальные комментарии».

Сергей Гунеев/РИА Новости Владислав Сурков

«Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3». Зря. И «Минска-3» не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет своё», — написал он.

По мнению Суркова, 2024 год будет годом деградации и дезорганизации и без того неполноценной государственной системы Украины. Он назвал веру в чудо одной из главных черт украинского менталитета о чём можно судить по книге Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». По этой причине украинцы легко верят в обещания, что будет чудо, а потом сильно разочаровываются, когда его не происходит, добавил Сурков.

«Тогда наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо», — заявил бывший помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в декабре 2022 года заявил, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения и того же добивался от украинских властей. Он подчеркнул, что Россию просто обманывали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в августе 2023 года прокомментировал заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, что они изначально не собирались выполнять минские соглашения. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные признания очередной раз подтверждают, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было верным.