Москва, 29 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Автоинспекторы не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

URA.RU/TASS

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», ― пояснил руководитель ведомства.

Он также добавил, что в случае отсутствия у водителя автомобильных шин по сезону транспортное средство не задерживают и не эвакуируют. Глава ГИБДД отметил, что в некоторых российских регионах нет необходимости контролировать водителей, потому что там вообще нет зимней скользкости.

Как сообщало ИА Регнум, сейчас максимальный штраф за летнюю резину зимой составляет 500 рублей. При этом, как пояснил автоэксперт, член общественного совета при ГУ МВД по Москве Пётр Шкуматов, в первый раз попался водитель, во второй или в десятый, значения не имеет, ответственность одинаковая. Максимальное наказание предполагает арест на 15 суток.

Постановление правительства с новыми штрафными мерами для автомобилистов вступило в силу с 1 сентября 2023 года. Однако в документе чётко определён зимний период — декабрь, январь и февраль. Соответственно, и наказание за неисполнение требований постановления, касающихся зимних месяцев, возможно лишь с 1 декабря текущего года.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев полагает, что в реальности с 1 декабря инспекторы ДПС, задерживая нарушителей на летней резине, будут ограничиваться штрафом.

Глава ГИБДД Черников 5 сентября напомнил, что эксплуатация всесезонных шин, так называемой липучки, возможна в любое время, так как установленными нормами это не запрещено.