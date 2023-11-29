Москва, 29 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. «Роскосмос» опубликовал сделанную со спутника фотографию самого крупного в мире айсберга А23а, сообщили 29 ноября в пресс-службе госкорпорации.

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«На спутниковом снимке российского гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» — айсберг А23а в открытых водах Южного океана», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации пояснили, что айсберг впервые за десятки лет пришёл в движение. Его активный дрейф возобновился в середине лета, он двигался со скоростью 150 км в месяц. А23а вынесло на чистую воду в Южном океане.

Этот айсберг в сентябре 1986 года откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера и больше 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды.

Весной он начал активно дрейфовать в сторону кромки льда. По мнению специалистов, айсберг в ближайшем будущем или прекратит своё существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и ещё на протяжении нескольких лет будет дрейфовать.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 28 ноября сообщил, что А23а в результате дрейфа оказался в чистых водах Южного океана.

Своё мнение о судьбе крупнейшего в мире айсберга высказали специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации. Учёные полагают, что А23а подхватят идущие из пролива Брансфилда на восток океанские течения. Затем айсберг будет дрейфовать вдоль Южных Оркнейских островов. Очень скоро айсберг вынесет в море Скоша, где он прекратит своё существование как единое целое.

Площадь А23а сейчас достигает почти 4170 кв. км.