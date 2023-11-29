Москва, 29 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Киновед, кинокритик, автор и ведущий телепрограмм Андрей Шемякин ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

РИА Новости/Владимир Астапкович Андрей Шемякин

«Андрея Шемякина не стало. Прощание пройдёт 1 декабря в Доме кино в 11 часов», — привел слова представителя пресс-службы ТАСС.

Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе, а через пять лет его семья переехала в Москву. Окончил романо-германское отделение филфака МГУ в 1977 году, после чего учился аспирантуре Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ). С 1981 по 1989 год работал младшим научным сотрудником Института Мировой литературы имени Горького АН СССР. С 1989 года стал старшим сотрудником, а с 2000-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства.

С 1978 года у Шемякина свыше тысячи публикаций в газетах, журналах и сборниках. Во второй половине 1990-х годов начал работать на телевидении, с 2003 года являлся автором и ведущим программы «Документальная камера» на телеканале «Культура». С 2011 по 2015 год был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России.