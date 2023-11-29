Астана, 29 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Казахстане осудили бойца группы «Вагнер». Казыбекбийский районный суд Караганды 29 ноября приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам тюрьмы за участие в боевых действиях на Украине.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств», — сообщила пресс-служба суда.

Жителя Карагандинский области обвинили по статье 170 Уголовного кодекса страны. Отмечается, что мужчина вступил в ряды группы «Вагнер» и принимал непосредственное участие в боях за Артёмовск, в ходе которых получил ранение, попал в госпиталь, откуда вернулся домой.

«Кроме признательных показаний, вина подтверждается письменными материалами дела, которые никем не оспариваются и признаются достоверными», — говорится в сообщении суда.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября бывшие сотрудники «Вагнера» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Новое формирование начало проходить боевое слаживание на полигонах в зоне СВО. При этом они вошли не только в командование отряда, но и в составы бронетанковой группы, артиллеристов и штурмовиков. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры тренировок экс-«вагнеровцев». Он отметил, что перед началом выполнения оперативно-боевых задач бойцам нужно пройти боевое слаживание, это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения.