Москва, 29 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 29 ноября на брифинге иронично прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, призвавшей создать «зимний щит» для защиты энергообъектов на Украине.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Ранее 29 ноября Бербок на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе призвала союзников Киева создать «зимний щит» для Украины. Она также призвала поставить киевскому режиму электрогенераторы и усилить энергоснабжение контролируемых им территорий.

По словам Захаровой, её редко возможно поставить в тупик, однако качество заявления Бербок смогло этому поспособствовать.

«Мне просто интересно, если, с точки зрения Анналены Бербок, должен быть «зимний щит», должна ли, с её точки зрения, быть какая-нибудь «летняя кольчуга» или «осенние латы»? «Весенний пояс верности»? Что следующее, что за набор? О чём говорит она?» — сыронизировала дипломат.

Позднее она добавила, что «с одним «зимним щитом» холодно будет».

Министерство обороны неоднократно подчёркивало, что Вооружённые силы России наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ночь на субботу система противовоздушной обороны (ПВО) Киева работала на пределе. По его словам, киевская система ПВО не сможет защитить город от массированных авиаударов, если её перегрузят огромным количеством беспилотников и ракет.

Ранее в этот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на то, что Россия начала применять карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2». По его словам, в результате корпус дронов стал поглощать радиолокационный сигнал, а ставший чёрным цвет БПЛА усложняет стрельбы по ним в ночное время.