Москва, 29 ноября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, планировавшего подорвать цистерну на железнодорожной станции. Как 29 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета, попытку теракта предотвратили.

УФСБ России по г. Москве и Московской области. Кадр из видео

«Взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как задержанного доставили в следственное управление, как выглядело самодельное взрывное устройства, предназначенное для подрыва цистерны. На допросе мужчина признался, что за выполнение задания ему обещали переброску на Украину.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта») и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).

Как 29 ноября сообщало ИА Регнум, в Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. По версии следствия, 40-летний мужчина получил от неустановленного соучастника задание и согласился за деньги организовать подрыв цистерны. После этого в одном из лесопарков города он забрал взрывное вещество для изготовления самодельного взрывного устройства. Злоумышленника задержали после изъятия детонатора из тайника.

На допросе подозреваемый признался следователям, что планировал подорвать состав с ГСМ на железнодорожной станции. Мужчина сказал, что после каждого задания сотрудник украинских спецслужб обещал вывезти его на территорию Украины, но этого так и не произошло.