Бразилиа, 29 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила 28 ноября в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что рассталась с бразильским нападающим саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Неймаром.

Фото из соцсетей Неймар и Бруна

«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, я сообщаю вам, что на данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях», — написала она.

Бьянкарди добавила, что её и Неймара объединяет только общая дочь Мэви. Модель надеется, что её личную жизнь будут обсуждать реже.

Бразильские СМИ регулярно обсуждали отношения звёздной пары. Первые сообщения, что они встречаются стали публиковать в 2021 году, а в начале 2022 года Неймар публично объявил об отношениях с Бьянкарди.

Дочь у Бьянкарди и Неймара родилась 7 октября 2023 года. Через месяц бразильские СМИ сообщили, что модель с ребёнком пытались похитить. Злоумышленники ворвались в дом её матери, забрали драгоценности и пытались выяснить, где находится Бьянкарди и Мэви.