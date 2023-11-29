Санкт-Петербург, 29 ноября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Сын актёра Михаила Боярского 29 ноября актуализировал сведения о состоянии перенёсшего инфаркт отца. По его словам, сейчас артиста наблюдают врачи.

Максим Блинов/РИА Новости Михаил Боярский

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», — рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский «РИА Новости».

О госпитализации Михаила Боярского ИА Регнум сообщало накануне, вечером 28 ноября. Его состояние ухудшилось в понедельник, и артиста доставили в Мариинскую больницу, где диагностировали инфаркт. Спустя сутки врачи стабилизировали его состояние и перевели актёра из реанимации в обычную палату. В Театре имени Ленсовета заявили журналистам, что госпитализация была плановой, но Боярский-младший подтвердил диагноз и сообщил, что его отец чувствует себя неплохо и разговаривал бодро.