Москва, 29 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости охраны силами НАТО следующих из Украины судов с зерном, заявила что Киев использует любые мотивы для милитаризации. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

«Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря», — отметила дипломат.

Милитаризация Украины не прекращается, что подтверждает утверждение Зеленского, что Запад предоставит Киеву военные корабли, добавила Захарова.

Как сообщало 25 ноября ИА Регнум, во время конференции Зеленский заявил, что украинские власти договорились со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море.

Он пояснил, что идущие в море корабли будут сопровождать для гарантии их безопасности и якобы уже есть конкретные договорённости о получении морских судов в ближайшем будущем.

Черноморская инициатива (Зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны о разблокировке удобрений из портов ЕС не выполняют.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля и теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.