Омск, 29 ноября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. 29 ноября на площадке ГК «Титан» в Омске состоялось торжественное мероприятие по забивке первой сваи под производственный комплекс ЭП-600. Реализация проекта позволит закрыть потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах.

Пресс-служба правительства Омской области В Омске забили первую сваю под производственный комплекс ЭП-600

Новый комплекс будет перерабатывать углеводородное сырье в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат и продукты их переработки. Комплекс будет состоять из 11 экологически безопасных производств.

«Омская область является крупным центром нефтехимии, нефтепереработки, газохимии, и регион прочно удерживает эти позиции, производя большое количество различной химической продукции. Будем двигаться дальше в этом направлении, выдерживая лучшие экологические стандарты», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он добавил, что завод реализует поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета страны.

Запуск проекта ЭП-600 даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Омской области. «В результате планируется создать 1000 — 1200 новых рабочих мест, реализация инвестпроекта обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет», — подчеркнул Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области В Омске забили первую сваю под производственный комплекс ЭП-600

По словам губернатора, старт строительства комплекса производства и переработки олефинов, как и другие новые проекты свидетельствуют, что регион не стоит на месте. «Группа компаний «Титан» практически каждый год вводит в строй новые производства, при этом не ограничивается территорией Омской области, прославляет наш промышленный потенциал в других регионах», — отметил губернатор. Он также выразил убеждённость, что такое поступательное движение вперёд делает технологически сильными, независимыми от импорта, наращивает экспортный потенциал.

Продукцию комплекса планируется экспортировать в более чем 20 стран. Заказчиками продукции станут в том числе химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли.

Строительство производственного комплекса позволит значительно нарастить мощности по производству этилена, удовлетворить растущий внутренний спрос, снизить импортные поставки.

«Химическая промышленность, нефте-, газохимия критически важны для экономики страны. Это, как правило, большие, многомиллиардные проекты. ВЭБ участвует в их реализации как через «Фабрику проектного финансирования», так и самостоятельно», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Он добавил, что общий объем проектов в газо — и нефтехимии с участием ВЭБ.РФ превышает 10 трлн рублей, из которых финансирование ВЭБ.РФ — порядка 2 трлн рублей. «В проекте нашего давнего партнёра — группы компаний «Титан» — мы видим очень высокие переделы. Это как раз то, что сегодня надо делать для решения задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета», — сказал Цехомский.

Пресс-служба правительства Омской области В Омске забили первую сваю под производственный комплекс ЭП-600

Новый комплекс по созданию продукции базовой химии обеспечит рынок дефицитным сырьем для ключевых цепочек дальнейших переделов, в первую очередь, мало — и среднетоннажной химии. «Мы получим возможность производить широкую гамму импортозамещающей продукции, например, полиэфирполиолы, пропиленгликоли, полиизобутилен. С ВЭБ.РФ мы уже успешно реализовали несколько проектов на территории Омской области, рассчитываем на дальнейшую совместную эффективную работу», — заявил председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Он также выразил благодарность губернатору Омской области за поддержку инжинирингового центра в Омске и выразил убеждённость, что туда привлекут талантливую молодежь, которая будет развивать экономику региона.