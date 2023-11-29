Волгоград, 29 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Следовавшие из Москвы в Волгоград пассажирские самолёты авиакомпаний «Россия» и «Сибирь» из-за тумана вынуждены были уйти на запасной аэродром в Саратов. Об этом 29 ноября рассказала пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Сегодня, 29 ноября, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе на запасной аэродром аэропорта Саратов ушли рейсы FV-6415 авиакомпании Россия и S7-2141 авиакомпании Сибирь, следовавшие из Москвы», — привёл её слова ТАСС.

Голодова уточнила, что из-за тумана горизонтальная видимость на аэродроме составляет 175 м, а вертикальная — 50 м.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября три следовавших в Тюмень пассажирских лайнера отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург. В тот день из-за неблагоприятных погодных условий задержался прилёт в Тюмень 15 рейсов.

Утром 17 сентября летевший из Москвы в Екатеринбург пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово и направился в Казань. Пилот принял такое решение из-за того, что у него не хватало топлива, чтобы продолжать кружить над Кольцово и ждать нормализации метеоусловий.