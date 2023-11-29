Москва, 29 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Частный дом сгорел в Курганинском районе Краснодарского края в ночь на 29 ноября. Как сообщил источник ИА Регнум, в пожаре погибла многодетная семья. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух взрослых: 32-летнего мужчины и 33-летней женщины. Также погибли четверо детей: 11-летняя школьница, девятилетняя девочка, шестилетний мальчик и двухгодовалая девочка.

Кадр из видео

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Семья характеризовалась как посредственная, была малообеспеченной. Причина возгорания устанавливается.

В Перми 24 ноября при пожаре погибла женщина с двумя детьми. Пожар вспыхнул после взрыва газового оборудования в гараже частного дома.