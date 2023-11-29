Москва, 29 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Труп мужчины пролежал в туалете Симоновского райсуда Москвы почти сутки, сообщил 29 ноября Telegram-канал «112».

Руслан Кривобок/РИА Новости

Тело обнаружили только спустя 18 часов. Выяснилось, что в туалете суда умер 46-летний Тимофей Тимофеев, обвиняемый в мошенничестве.

Мужчина, находящийся под домашним арестом, пришёл на судебное заседание. По окончании процесса он зашёл в туалет. По предварительной версии, с ним произошёл приступ острой сердечной недостаточности.

МВД и СК РФ начали проверку по факту происшествия на территории режимного объекта.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура Москвы 20 августа сообщила, что в туалете одного из торговых центров Москвы посетители нашли труп младенца.

Выяснилось, что плод соответствовал десяти неделям беременности. Также удалось установить личность матери — женщины 27 лет, которая на момент сообщения находилась в медучреждении.