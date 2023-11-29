Москва, 29 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Трёх представителей российских СМИ не допустили к работе по освещению Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Северной Македонии. Об этом на брифинге 29 ноября сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Трёх представителей российских СМИ не допустили <…>, в частности по освещению работы российской делегации», — сказала российский дипломат.

Официальный представитель МИД также отметила, что во время подготовки к встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии в отношении российской стороны чинились всяческие козни.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Заседание пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Как заявил на брифинге 29 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сохраняет заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми государствами.

В сентябре сообщалось, что российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Представительницу СМИ из России не пропустил охранник французского лидера.