Москва, 29 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Запад добился того, что в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) царит атмосфера антагонизма и произвола, что стало продолжением его идеологии нетерпимости к альтернативному мнению в медийном пространстве, заявила 29 ноября на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Максим Блинов/РИА Новости

«Эта заряженность определённой части западного сообщества на противодействие России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно, буквально разрушению самой организации изнутри», — добавила она.

Захарова также назвала провальной работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, так как часть российских журналистов не пустили на Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Она отметила, что структуры организации, которые должны обеспечивать свободу СМИ, окончательно себя дискредитировали.

«Она даже не пытается создать видимость своей работы», — прокомментировала Захарова деятельность Рибейро.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова сегодня, 29 ноября, рассказала, что России пытались помешать участвовать в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Она заявила, что представители стран Запада продолжают политику «абсолютного русофобского угара».

Россию на СМИД в Скопье будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Из-за этого в мероприятии отказались участвовать Литва, Латвия, Эстония и Украина. Главы МИД балтийских стран выразили сожаление, что их российского коллегу допустили на сессию СМИД.