Москва, 29 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. С вечера 29 ноября до второй половины дня в Москве прогнозируются сильный снег, метель и порывистый ветер, также возможна гололедица. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 15:00 30 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

Также возможно усиление ветра, порывы которого составят до 17 м/с. В связи с этим пресс-служба попросила жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в период непогоды, не пытаться укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили, а также по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Москву со стороны Чёрного моря надвигается мощный циклон, который вызовет сильнейший снегопад из всех, когда-либо наблюдавшихся в ноябре. По его словам, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 27 ноября написал, что в регионе прошёл мощнейший за последние 40 лет снегопад. Он уточнил, что в районы с самой сложной ситуациейсо снегом, перебросили дополнительные силы для его уборки.

Вильфанд 28 ноября, после прошедшего накануне снегопада, заявил, что термин «черная метель» некорректно применять к снегопаду в Москве, потому что его используют на Крайнем Севере. Во время «чёрной метели» крупные хлопья снега из-за большой скорости летят почти параллельно поверхности земли, из-за чего видимость становится почти «нулевой».