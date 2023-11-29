Москва, 29 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал привычными прозвучавшие со стороны Украины обвинения в якобы причастности России к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова. Об этом он сказал на брифинге 29 ноября.

Соцсети Марианна Буданова

«Украина во всём обвиняет Россию. По-моему, даже в своём существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября украинские СМИ сообщили об отравлении жены главы украинской разведки Марианны Будановой некими тяжёлыми металлами. Согласно появившимся сообщениям, это было покушение, так как обнаруженные в анализах женщины вещества якобы никак не используются в быту. Однако, как отмечало издание «Украинская правда», помимо Будановой отравились якобы ещё несколько сотрудников главного управления разведки, но не глава ведомства. Позднее бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что женщину отравили мышьяком и ртутью. О «причастности» к произошедшему России говорил представитель ГУР Андрей Юсов. При этом он отметил, что это не главная гипотеза.