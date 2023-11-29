Киев, 29 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал армию страны «сильнейшей в Европе», несмотря на провал летнего контрнаступления Киева. Он заявил об этом 29 ноября журналистам во время совместного выступления с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием Совета НАТО — Украина.

EPA/ТАСС Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

По утверждению Кулебы, победа Киева в конфликте с Москвой в интересах стран — участниц альянса. При этом он назвал «бесполезными усилиями» попытки защитить Европу без Украины.

«Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закалённая в боях армия в Европе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что главы МИД стран — участниц НАТО на прошедшей встрече в Брюсселе признали провал контрнаступления ВСУ. Он также призвал альянс, ЕС и Запад в целом пересмотреть план в отношении украинского конфликта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 ноября заявил, что НАТО разработало для украинских войск примитивный план для контрнаступления. По его словам, весь план заключался в том, что в лоб попытаться продавить российскую оборону, из-за чего ВСУ и пытаются наступать на всех направлениях с целью получить хоть какие-то результаты.