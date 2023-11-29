Москва, 29 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности, принятые властями Финляндии на границе с Россией, избыточны и могут привести к напряжённости в регионе, заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Его попросили прокомментировать заявление главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сивера, об отправке Варшавой группы военных советников в Финляндию для охраны границы.

«Финны должны чётко отдавать себе отчёт, что это будет представлять для нас угрозу — увеличение концентрации военных подразделений на наших границах», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что концентрация воинских подразделений на российских границах ничем не спровоцирована и является необоснованной.

Как сообщало ИА Регнум, Агентство Европейского союза по границам Frontex направило в Финляндию дополнительный персонал для усиления границы с Россией. Первые специалисты, в том числе офицеры, начали прибывать 28 ноября.

Хельсинки с 18 ноября начали закрывать пропускные пункты на восточной границы. С 24 ноября действует только КПП «Райа-Йоосеппи». При этом в правительстве Финляндии не исключают, что полностью закроют сухопутную границу с Россией. Причиной таких мер называют поток беженцев из Африки и Ближнего Востока, который якобы вырос за последнее время.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 27 ноября указала на то, что Финляндия, закрывая границу с Россией, фактически отгораживается от мира. Она также заявила, что новые ограничения в том числе наносят удар по интересам финнов.