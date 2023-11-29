Москва, 29 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом на брифинге 29 ноября сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Сегодня утром поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Мирзиёевым, обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия», — сказал Песков.

Он добавил, что в том числе лидеры обсудили продолжающуюся реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву.

Представитель Кремля заявил журналистам, что Путин пока остаётся в Сочи и работает оттуда.

Глава Узбекистана посетил Россию с официальным визитом 6 октября. Президент встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а затем состоялись переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. Мирзиёев заявил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена.

В августе лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.