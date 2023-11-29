Москва, 29 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Тамара Солодовникова скончалась в Москве на 99-м году жизни. 24 ноября медики констатировали смерть Тамары Александровны в её квартире в Конаковском проезде, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из к/ф «Скрипка Ротшильда»

«Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Тамара Александровна Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Она играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая (Латвия). Там она познакомилась с будущим мужем — выпускником ГИТИСа Сергеем Штейном. В военные годы он был разведчиком, получил тяжелое ранение, а вернувшись к мирной жизни, стал артистом. Уже вместе Тамара и Сергей стали членами Рижского театра русской драмы. А с 1958 года играли в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте», где Тамара Александровна проработала до ухода на пенсию. Помимо театральных работ, Солодовникова участвовала в съёмках кинокартин. Она сыграла в фильме «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи» и «Графиня». Тамара Александровна работала с такими артистами, как Сергей Маковецкий, Валентина Ананьина, Людмила Чурсина, Евгений Сидихин, и многими другими.

Сергей Штейн снялся в военном шпионском фильме «Я — 11–17 » режиссёра Виктора Щеглова, а также играл в Ногинском драматическом театре. С 1964 года в течение 18 лет он работал режиссером на радиостанции «Юность». Ушёл из жизни в 2002 году, ему было 76 лет. Сын артистов Штейн Владимир Сергеевич, с детства впитав творческую атмосферу семьи, тоже стал работать с кино и телевидением. Он стал переводчиком Особого отдела Госкино СССР. Владимир занимался переводом и озвучиванием фильмов для студий и телевидения, был штатным переводчиком кинотеатра «Иллюзион» Госфильмофонда РФ и выступал в роли переводчика-синхрониста с французского и итальянского языков.