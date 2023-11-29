Москва, 29 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Ноябрь 2023 года в Москве войдёт в тройку самых «снежных» за всё время наблюдения. Об этом 29 ноября заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Известия/ Анна Селина

«Ноябрь ещё не закончился, но уже сегодня можно сказать, что за счёт последней декады месяца в Москве он, несомненно, войдёт в тройку самых «снежных», — написала она.

Синоптик уточнила, что по его итогам высота снежного покрова в столице будет составлять 22–24 сантиметра, и подобное наблюдалось в Москве только в 1977 и 1985 годах.

Позднякова также посочувствовала московским коммунальным службам, которым приходится убирать большое количество снега, когда ещё не наступила календарная зима.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на Москву с Чёрного моря надвигается мощный циклон, который повлечёт за собой сильнейший снегопад из всех, когда-либо наблюдавшихся в ноябре. Он добавил, что температура воздуха при этом будет постепенно повышаться, что приведёт к тому, что снег подтает и начнётся гололедица.

Вильфанд 28 ноября заявил, что термин «чёрная метель» некорректно применять к снегопаду в Москве, потому что его используют в северных регионах. Во время «чёрной метели» крупные хлопья снега из-за большой скорости летят почти параллельно поверхности земли и видимость становится почти «нулевой».