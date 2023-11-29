Москва, 29 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 29 ноября заявила об угрозе разграбления коллекции скифского золота после его передачи Киеву. Сам факт доставки этого золота киевским властям она назвала бессовестным с позиции морали и нелегитимным с точки зрения практики обмена музейными экспонатами.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Передача Нидерландами принадлежащих четырём крымским музеям экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Чёрного моря» киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали», — заявила дипломат.

По её мнению, Нидерланды нанесли серьёзный удар по культурному и историческому наследию Крыма. Также она подвергла сомнению беспристрастность и независимость Гааги после того, как Верховный суд Нидерландов прикрыл фактическую кражу древних культурных ценностей со стороны Киева.

Захарова добавила, что Нидерланды понесут ответственность, если скифское золото будет утрачено. Сведения о вывезенных и ещё недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства, отметила представитель МИД, появляются в интернете, на аукционах и в социальных сетях.

Как сообщало 27 ноября ИА Регнум, из Нидерландов на Украину доставили скифское золото. В течение последних девяти лет оно пребывало на территории североевропейской страны. Коллекция оказалась там в феврале 2014 года в качестве выставочных экспонатов. Но после прошедшего в марте того же года референдуме о воссоединении Крыма с Россией более 2 тыс. предметов так и не вернулись в крымские музеи из Амстердама.

После прибытия золота на Украину СБУ показала первые фотографии древних артефактов. Находящуюся в Киево-Печерской лавре коллекцию оценили в $1,5 млн.

Позже в беседе с ИА Регнум историк, политолог и публицист Михаил Смолин поделился мнением, что факт передачи Украине экспонатов музеев Крыма — это воровство. Он также отметил, что на сегодняшний день нет гарантий возврата экспонатов в Россию европейскими музейными площадками, а потому невозможны никакая выставочная деятельность и сотрудничество с ними.