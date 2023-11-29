Архангельск, 29 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подлодок является приоритетом для российских флота и промышленности. Об этом 29 ноября заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в ходе церемонии спуска на воду АПЛ «Архангельск» (проекта «Ясень-М»), его слова привело Министерство обороны.

Лев Федосеев/ТАСС

По словам Евменова, командование ВМФ продолжит уделять основное внимание развитию атомной составляющей подводного флота, лежащего в основе обеспечения безопасности страны на морских и океанских направлениях.

«Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе», — сказал он.

Главком ВМФ подчеркнул, что вооружение отечественных атомных подлодок по части своих характеристик в значительной степени превосходит зарубежные субмарины.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге передали Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России дизель-электрическую подлодку проекта 636 «Можайск». В ходе церемонии поднятия флага Евменов заявил, что субмарины проекта «Варшавянка» оснащаются самым современным вооружением, которое показало свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии и в ходе военных действий на Чёрном море.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября рассказал о завершении госиспытаний ракетной подлодки стратегического назначения «Император Александр III». Глава ведомства отметил, что доля современных кораблей в составе российской ядерной триады на сегодня достигла 100%.