Москва, 29 ноября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Европейский союз постоянно обещает Украине принять её в свой состав, но делается это только для того, чтобы затянуть военный конфликт. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в союз.

«Брюссель неоднократно говорил, что Киев вот-вот примут или поставят в очередь на вступление. Сейчас оказывается, что почти всё готово. Естественно, что это «почти» может тянуться многие годы. Тому есть общеизвестный пример — Турция. Она уже давно готова, — напомнил Суздальцев. — На самом деле заявление Урсулы фон дер Ляйен носит пропагандистский характер, потому что украинское общество находится в очень тяжёлом положении».

По его словам, жители Украины питают огромную иждивенческую надежду, а им постоянно говорят, что осталось сделать всего один шаг и потерпеть совсем чуть-чуть. Политолог констатировал, что это чем-то напоминает китайские лозунги времён «Большого скачка»: «Три года интенсивного труда — десять тысяч лет счастья».

«Естественно, Украина даже не приблизилась к достижению тех критериев, которые необходимы для вступления в Европейский союз, — сказал Суздальцев. — Это касается и ситуации с демократизацией, и с гражданским обществом, и с многопартийностью, и с отношением к СМИ. Ничего этого нет даже близко. Но власти ЕС говорят, что процесс идёт и заветная цель всё ближе и ближе. Для чего это делается? Для того, чтобы заблокировать любые возможности переговоров между Киевом и Москвой».

Таким образом, заявления Урсулы фон дер Ляйен, по мнению Суздальцева, потворствуют продолжению боевых действий Украины против России. Он подчеркнул, что, пока конфликт продолжается, Украину в ЕС не примут. Тем более что это был бы смертный приговор самому Евросоюзу.

«В каких бы форматах Украина ни присутствовала, она их разваливала. Украина рассматривает участие в чём-либо как возможность что-то получить, и это превращается в ужас. Украинские аппетиты невероятны. Мы 400 лет пытались с этими аппетитами справиться. И если она появится в ЕС, то дни Евросоюза будут сочтены», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. В частности, от Киева требуют реформ политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Также есть информация, что на саммите лидеров ЕС, который пройдёт 14–15 декабря, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году.