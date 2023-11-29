Москва, 29 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места убийства россиянки и её 15-летней дочери, тела которых обнаружили в овраге в турецком курортном районе Бодрум. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На кадрах видно, как сотрудники полиции на носилках выносят тела на обочину дороги.

Известно, что тела погибших нашли завёрнутыми в простыню и связанными верёвкой. Правоохранители устанавливают причину гибели россиянок, версию насильственной смерти рассматривают как основную.

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По данным местных СМИ, главный подозреваемый ― бывший супруг погибшей. Предположительно, после преступления он уехал из страны. Сейчас его ищут. Также известно, что убитая несколько лет назад получила наследство ― в Москве и Норильске у нее было несколько компаний, сообщил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября турецкие СМИ сообщили о том, что два женских тела, возможно, российских туристок, нашли местные жители в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги.

По предварительным данным, погибшими оказались гражданка России Ирина и её дочь, на телах обеих обнаружены огнестрельные ранения. Об исчезновении женщины с дочерью заявили их друзья.

Полиция ведёт расследование. В связи с гибелью двух гражданок России объявлен в розыск «иностранный гражданин». Тела доставили в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины гибели.

По данным издания Anterhaber, погибшая россиянка, предположительно, работала в модельном бизнесе и её часто приглашали для участия в съёмках на люксовых площадках и для демонстрации различных брендов одежды в Бодруме, Каппадокии и Стамбуле.

Генеральное консульство России в Анталье начало проверку. В дипмиссии уточнили, что после получения необходимых сведений дадут дополнительный комментарий по этому вопросу.

Родственники и друзья убитых в течение недели не знали, где они находятся. Они рассказали о том, что дома обнаружили кровавый след от обуви 46-го размера, пули. По их словам, главный подозреваемый ― муж убитой женщины Андрей К. Известно, что в России женщина через суд пыталась лишить мужа родительских прав на младшего сына.