Появились кадры с места убийства россиянки и её дочери в Турции
Опубликованы кадры с места убийства россиянки и её дочери в турецком Бодруме
Москва, 29 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места убийства россиянки и её 15-летней дочери, тела которых обнаружили в овраге в турецком курортном районе Бодрум. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как сотрудники полиции на носилках выносят тела на обочину дороги.
Известно, что тела погибших нашли завёрнутыми в простыню и связанными верёвкой. Правоохранители устанавливают причину гибели россиянок, версию насильственной смерти рассматривают как основную.
По данным местных СМИ, главный подозреваемый ― бывший супруг погибшей. Предположительно, после преступления он уехал из страны. Сейчас его ищут. Также известно, что убитая несколько лет назад получила наследство ― в Москве и Норильске у нее было несколько компаний, сообщил телеканал.
Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября турецкие СМИ сообщили о том, что два женских тела, возможно, российских туристок, нашли местные жители в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги.
По предварительным данным, погибшими оказались гражданка России Ирина и её дочь, на телах обеих обнаружены огнестрельные ранения. Об исчезновении женщины с дочерью заявили их друзья.
Полиция ведёт расследование. В связи с гибелью двух гражданок России объявлен в розыск «иностранный гражданин». Тела доставили в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины гибели.
По данным издания Anterhaber, погибшая россиянка, предположительно, работала в модельном бизнесе и её часто приглашали для участия в съёмках на люксовых площадках и для демонстрации различных брендов одежды в Бодруме, Каппадокии и Стамбуле.
Генеральное консульство России в Анталье начало проверку. В дипмиссии уточнили, что после получения необходимых сведений дадут дополнительный комментарий по этому вопросу.
Родственники и друзья убитых в течение недели не знали, где они находятся. Они рассказали о том, что дома обнаружили кровавый след от обуви 46-го размера, пули. По их словам, главный подозреваемый ― муж убитой женщины Андрей К. Известно, что в России женщина через суд пыталась лишить мужа родительских прав на младшего сына.