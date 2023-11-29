Москва, 29 ноября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 ноября опубликовало видеозапись залпа фрегата Черноморского флота (ЧФ) крылатыми ракетами «Калибр» по объектам инфраструктуры украинской армии.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В ходе спецоперации Вооружённые силы России в очередной раз произвели высокоточный удар по военной инфраструктуре ВСУ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России за сутки нанесли удары по хранилищу авиационного топлива ВСУ, трём радиолокационным станциям (РЛС) и другим объектам.

Конашенков 26 ноября сообщил о нанесении ударов по топливным хранилищам ВСУ на территории Полтавской области. Он уточнил, что для этого применялись боевая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.