Москва, 29 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Прекратило действие соглашения России с Украиной о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов обеих стран, сообщили 29 ноября в МИД РФ.

Валерий Матыцин/ТАСС

Кроме того, прекратило действие соглашение двух стран по деятельности железнодорожного транспорта. МИД РФ 29 ноября опубликовал сообщения о прекращении соглашений на официальном портале правовой информации.

В документе о пересечении границ сказано, что 9 ноября 2023 года прекратило своё действие соглашение, заключённое 18 октября 2011 года правительством России и кабинетом министров Украины. Оно касалось порядка пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов двух стран.

«14 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между Советом министров — правительством РФ и правительством Украины о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного в Москве 14 мая 1993 года», — сказано в документе о ж/д транспорте.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 10 апреля заявил о прекращении украинским правительством соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов. Это соглашение позволяло пересекать российско-украинскую границу жителям приграничных районов в упрощённом порядке.

Представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук 11 августа заявил, что Киев в одностороннем порядке вышел из российско-украинского соглашения о координации деятельности железнодорожного транспорта. В конце февраля он также заявлял, что Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через границу.