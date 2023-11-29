Минск, 29 ноября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств (СНГ) на два года.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Татьяна Москалькова

«Поздравляю, передаю председательство», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Предложение об избрании Москальковой председателем комиссии поддержали все участники встречи. Этот вопрос на рассмотрение вынес генсек СНГ.

Первое заседание Комиссии по правам человека СНГ проходит в Минске 29 ноября. На повестке дня принятие правил процедуры комиссии, плана работы на 2024–2025 годы. Участники встречи также обменяются опытом по интересующим вопросам. В состав комиссии, помимо России и Белоруссии, входят представители Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Россия будет председательствовать в СНГ. Среди основных приоритетов наметили углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности, охраны правопорядка и сопряжение евразийских интеграционных процессов. Президент России Владимир Путин в ноябре заявил, что СНГ является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.