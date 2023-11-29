Мелитополь, 29 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Украинская армия осталась без спутниковой связи в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской области. Об этом 29 ноября сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью», — написал он.

Компания Starlink американского мультимиллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности минобороны США перед её дочерней компанией, уточнил глава движения.

По словам Рогова, ниже по течению Днепра и далее интернет работает, однако его скорость существенно снизилась, а на территории Николаевской и Херсонской областей связь часто пропадает.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября британская газета Telegraph написала, что у Вооружённых сил России есть возможность уничтожить спутники американской компании Starlink, помогающей ВСУ наносить удары. По словам экспертов, которые привело издание, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции, из-за чего могут стать законной целью, если помогают одной из сторон конфликта.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил 16 ноября, что используемые в конфликтах квазигражданские космические спутники Запада могут оказаться законной целью для нанесения ответного удара.