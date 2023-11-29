Москва, 29 ноября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Основатель, генеральный директор и мажоритарий логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт хочет продать свою долю в бизнесе. Об этом со ссылкой на источник 29 ноября сообщила газета «Ведомости».

Михаил Метцель/ТАСС

Такое решение он принял в связи с эмиграцией в Израиль. По данным на апрель 2023 года, Гольдорту принадлежало 55,44% в ООО «СДЭК-Глобал», основном юридическом лице группы.

При этом собеседник издания подчеркнул, что остальные совладельцы ― Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура ― свои доли продавать не собираются.

Активом уже заинтересовались по меньшей мере 15 компаний. В их числе источник газеты назвал Х5, «Тинькофф банк», Qiwi, «Почту России», Сбербанк и «Деловые линии».

Как сообщало ИА Регнум, в августе муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил о продаже своих акций компании Stark Logistics, ведущей бизнес с Россией. Компания частично принадлежала супругу главы правительства и до сих пор продолжала перевозки грузов в Россию. Это вызвало резонанс в Эстонии, оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку.

В сентябре табачный концерн British American Tobacco объявил о продаже российских активов местному менеджменту. Покупатель — консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия». После завершения сделки предприятия российского и белорусского бизнеса получат общее название ITMS Group.